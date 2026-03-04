Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉网上发布虐猫片14岁中学男生 获保释候查

突发
更新时间：11:23 2026-03-04 HKT
发布时间：11:23 2026-03-04 HKT

近日网上流传一名香港中学生涉嫌参与内地虐猫活动，内容极度血腥暴力。深水埗警区刑事调查队对此案展开深入调查后，昨日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「残酷对待动物」拘捕了一名14岁本地男童。警方今(4日)早表示，被捕男童已获准保释候查，须于四月上旬向警方报到。

内地多个猫义工及动物救援微信群组，于去年12月起遭不明人士发送大量虐待猫只的影片及照片。
警方接获报案，称在网上社交媒体留意到一则帖文，怀疑有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片。消息指，去年12月起多名不明人士涌入内地多个猫义工及动物救援微信群组，并发送大量虐待猫只的影片及照片，涉及虐打、焚烧、肢解，甚至性侵。

网上有帖文指，一名在九龙一间官立中学就读的男学生怀疑与事件有关，被指是虐猫群组内部核心成员，引起网民公愤，又指其行为非常离谱。

据了解，涉事男童于2月25日在内地返回香港时被公安截获，原本以「扰乱公共秩序」罪向他处以5日的行政拘留，但由于他只有14岁，所以暂不执行。警方其后接获报案，指有人发布涉及对猫只进行残酷对待的片段和相片，于是作出拘捕。据知男童与网上多段虐待动物的片段有关，将调查有关影片的来源。

