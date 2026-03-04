珍惜生命｜长沙湾苏屋邨女子堕楼 压毁公园簷篷当场死亡
更新时间：08:46 2026-03-04 HKT
发布时间：08:46 2026-03-04 HKT
发布时间：08:46 2026-03-04 HKT
长沙湾有人堕楼死亡。今日（4日）早上7时24分，保安道380号苏屋邨兰花楼一名女子堕楼，压毁大厦对开的公园簷篷，不省人事。救援人员接报到场，发现女事主已当场死亡。现场所见，公园地面遗下大滩血迹，警员用帐蓬遮蔽遗体展开调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT