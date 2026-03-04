Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜长沙湾苏屋邨女子堕楼 压毁公园簷篷当场死亡

突发
更新时间：08:46 2026-03-04 HKT
发布时间：08:46 2026-03-04 HKT

长沙湾有人堕楼死亡。今日（4日）早上7时24分，保安道380号苏屋邨兰花楼一名女子堕楼，压毁大厦对开的公园簷篷，不省人事。救援人员接报到场，发现女事主已当场死亡。现场所见，公园地面遗下大滩血迹，警员用帐蓬遮蔽遗体展开调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
20小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
12小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
3小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 前总统内贾德暗杀生还
即时国际
3小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
17小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
14小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
2小时前
伊朗局势｜中东战火意外「实测」国产车？比亚迪电动车弹坑旁「坚挺」引热议
即时中国
6小时前