粉岭高球场周四起一连4日赛事 警实施交通人潮管制

警方今日（3日）表示，将于3月5日至8日在北区实施人群管理措施及特别交通安排，以配合在粉岭高尔夫球场举行的赛事，呼吁市民尽量使用公共交通工具或接驳巴士服务。警方预计届时有大批市民入场观赛，将视乎情况于粉岭高尔夫球场一带实施人群管理措施，以维持公共秩序及安全，呼吁市民保持忍让和遵从现场警务人员的指示。



下列改道安排或于赛期上午时段实施，公共服务车辆除外：



－ 沿粉岭公路西行车辆不准经大头岭回旋处驶入粉锦公路南行；

－ 沿宝石湖路南行车辆不准经大头岭回旋处驶入粉锦公路南行；

－ 沿青山公路－古洞段东行车辆不准右转入粉锦公路南行；

－ 沿保健路西行车辆不准左转入粉锦公路南行；及

－ 沿粉岭公路北行车辆不准右转入保健路东行。



所有车辆须经大头岭回旋处、粉岭公路西行、白石凹交汇处、粉岭公路东行及大头岭回旋处，前往粉锦公路南行。此外，沿粉锦公路北行前往大头岭回旋处的车辆于赛期下午时段，或须改经保健路东行，公共服务车辆除外。



另外，粉岭高尔夫球场及其停车场出入口设有双黄线，加上该处一带道路狭窄，为确保路面畅通，粉锦公路近高球场将禁止停车及上落客。前往赛事场地的乘客须于保健路下车。警方指违例停泊的车辆，将会在没有事前警告的情况下被拖走或重复票控。警方会视乎实际路面情况实施其他交通管制措施，呼吁驾驶人士保持忍让，并遵从现场警务人员的指示。



活动主办单位将提供穿梭巴士服务及临时上落客处，详情请参阅活动网页（www.livgolf.com/schedule/hong-kong-2026/info）。



