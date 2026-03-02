Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔维港38岁领航船男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光

突发
更新时间：21:28 2026-03-02 HKT
发布时间：21:28 2026-03-02 HKT

湾仔维港海面今晚（3月2日）约7时发生夺命堕海工业意外。一名在海上工作的38岁领航船男工，协助大船固定于浮标期间，怀疑失重心堕海，一度在水中挣扎。虽然附近同事迅速将他救起，但当时他已陷入昏迷，送院时需要被安上自动心外压机，但最终不治。有现场工友纪录工作时，凑巧拍下了事发一刻惊险片段。

现场为湾仔维港近鹰君中心位置，今晚7时许一名38岁姓罗领航船男工在海上作业时，怀疑失重心意外堕海。同事随即将其救起并报案求助，其后伤者被带到中环10号码头，当时他已陷入昏迷，救护员随即接手将他送院救治。现场图片所见，事主送院时被安上了自动心外压机器。他被送往律敦治医院，惜最终抢救无效不治。现场另一名25岁姓郭男工，救人期间手、脚及腰受伤但清醒，同送院治理。

事主同事叶先生表示，当时他们从鲤鱼门引领一艘大船进入维港，其后大船抵达鹰君中心对开海面落锚，3名工人随后前往海面一浮标平台，协助将船锚套入浮标以固定船身，而叶先生则从旁拍片纪录，刚好拍摄到事发一刻。

片段可见，当时现场风浪并不算大，事主在内3名工人正在浮标工作，均穿著救生衣及戴头盔，正试图将船锚铁链系入浮标。其间，现场一名工友突然失重心跌倒，牵动身处附近的事主堕海。虽然浮标上工友们试图将他救起，而事主自己也尝试捉紧浮标，但皆不成功。叶先生表示，他们见状后随即驶船靠近，将事主救起，并报警求助及送到岸边。事主被送往律敦治医院抢救，可惜回天乏术，目前案件暂被列作工业意外跟进。

