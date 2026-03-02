Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海事处船舱爆炸｜涉事船只曝光 当局料锚机启动 引燃电池泄漏气体

突发
更新时间：17:33 2026-03-02 HKT
发布时间：17:33 2026-03-02 HKT

昂船洲政府船坞一艘海事处船只，今日（3月2日）早上船舱内突然爆炸，酿成6人受伤。海事处在社交平台公布涉事船只图片，称高度关注事件，初步怀疑锚机启动时，引燃船头舱内电池泄漏气体，引起事故。

海事处表示，今早约10时半，一艘停泊于政府船坞的海事处船只于年度检查期间，船头舱内发生轻微爆炸，并冒出白烟。事故中，3名政府船队人员及3名外判员工受伤，清醒被送往医院接受治疗。

海事处强调，高度关注事故，并正积极调查成因。经初步了解，怀疑锚机启动时，燃点船头舱内电池泄漏的气体，引起事故。海事处今日已立即派员到场调查，并将继续积极调查事故成因。

海事处续指，一向十分重视员工安全，所有人员均定期接受适当的职安培训，工作期间亦佩戴足够的安全装备。海事处已派员探望受伤送院的人员，得悉其中4人稍后可以出院，其余2人则留院观察。处方将为他们提供一切适切的协助。

