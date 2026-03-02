大埔富善街电热水炉爆炸 内地游港三嫲孙送院 疑用不当花洒头肇祸

大埔周一（3月2日）发生惊险的家居意外。一名由内地来港探亲的七旬嫲嫲，在亲戚住所浴室为年幼孙儿开炉准备洗澡时，热水炉突然发生爆炸，巨大冲击力更炸飞一扇铝窗，所幸三嫲孙未有大碍。机电工程署初步调查发现，事故或与用户在「花洒储水式电热水器」安装不合规格的花洒头有关，呼吁市民同类热水器切勿安装有开关水掣的花洒头。

游港寄住亲戚寓所 内地嫲嫲开炉煲水不久即爆炸

事发于大埔富善街53号一个单位，周一（3月2日）下午2时许，有热水炉突然爆炸，来自内地的三嫲孙走避不及受轻伤，分别为74岁老妇、7岁男童及6岁女童，均送大埔那打素医院治理。网上图片显示，爆炸威力惊人，一道50厘米乘30厘米的铝窗也飞脱堕街。

据了解，三嫲孙近日由内地来港旅游，居住于现场大埔富善街的亲戚寓所。今日下午时分，嫲嫲开热水炉，准备为孙仔孙女洗澡，数分钟后热水炉突然爆炸，幸他们均只是轻伤擦损，遂即逃离现场，孩童爸爸见状随即报警求助。救护员其后到场，将伤者送院治理。

机电署：「花洒储水式电热水器」切勿安装有水掣花洒头

机电工程署回复传媒时表示，得悉事故后，已即时派员到场。初步调查所得，事故涉及浴室内一个「花洒储水式电热水器」，有关电热水器具备「符合安全规格证明书」，怀疑事故源于安装不适当花洒头引致。署方人员已检走有关电热水器及其部件作进一步的调查。

机电署呼吁市民，使用电热水器时，应采取一系列安全措施，包括安装或改装电热水器时，必须聘用注册电业承办商及持牌水喉匠；切勿在「花洒储水式电热水器」安装设有开关水掣的花洒头 ，以免电热水器的水缸因压力过大而爆炸。

机电署续指，市民应按照说明书指示使用及保养电热水器；若使用电热水器时有异常情况(例如跳掣)，应立刻停止使用，并联络供应商检查及维俢；定期安排合资格的技师检查及维修电热水器；使用电热水器后，应关掉电源。