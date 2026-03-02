Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤

突发
更新时间：11:18 2026-03-02 HKT
发布时间：11:18 2026-03-02 HKT

今(2日)早上10时30分，昂船洲政府船坞，一艘已泊岸的海事处船只，船员检查引擎期间突发生爆炸，船上6名男船员(年龄23至67岁)同告受伤，他们均清醒，获送玛嘉烈医院治理。

据悉，肇事船只为海事处船只MD-1，因年度检查而停泊上址船坞，今早约10时30分，海事处职员于巡逻期间发现该船只发生爆炸，相信因引擎故障导致爆炸。6名男船员均清醒，部分船员面部手脚轻微擦伤，送往玛嘉烈医院治理。事件已通知机电工程署及劳工处。

消防快艇驶入船坞。梁国峰摄
现场为昂船洲政府船坞。梁国峰摄
现场为昂船洲政府船坞。
警方及消防处于上午10时45分到达现场，水警总区水警小艇队及冲锋队等先后到场支援。消防处亦派出4辆消防车及救护处派出4辆救护车到场。

 

