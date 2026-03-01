Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

将军澳环保大道咸水掣渗漏 日出康城等多地一度停咸水

突发
更新时间：18:32 2026-03-01 HKT
发布时间：15:40 2026-03-01 HKT

将军澳环保大道入工业邨方向近昭信路回旋处，今日（3月1日）早上有水管渗漏。水务署人员接报赶至，确认涉事为一个200毫米咸水水掣，其连接至一道直径900毫米主咸水管道。目前日出康城、将军澳工业邨等多地咸水供应受阻，现场一段慢线须暂时封闭。至傍晚，水务署工程团队完成抢修，供水恢复。

水务署最初停水公告显示，停咸水范围包括清水湾半岛、启思中学、将军澳工业邨、日出康城、峻滢、百胜角路、海茵庄园，另外将军澳南及调景岭一带亦可能出现水弱。

水务署表示，受事故影响，环保大道部分南行慢线须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程，驾驶人士可使用余下的行车线。署方已就事件与西贡民政事务处、当区区议员及屋苑管理处保持紧密联系，同时就事件为市民带来不便致歉。 

水务署原定工程于明早（3月2日）完成，不过抢修进度较预期为快，署方在今日下午近6时半已表示，经工程团队的抢修，相关紧急水管维修工程已经完成，冲厕水供应亦已于今日下午6时恢复正常，感谢受影响市民的体谅。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军：不到1分钟内被炸死︱不断更新
即时国际
26分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
4小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
10小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
8小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
6小时前
「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世｜Juicy叮
「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
9小时前