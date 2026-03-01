将军澳环保大道咸水掣渗漏 日出康城等多地一度停咸水

将军澳环保大道入工业邨方向近昭信路回旋处，今日（3月1日）早上有水管渗漏。水务署人员接报赶至，确认涉事为一个200毫米咸水水掣，其连接至一道直径900毫米主咸水管道。目前日出康城、将军澳工业邨等多地咸水供应受阻，现场一段慢线须暂时封闭。至傍晚，水务署工程团队完成抢修，供水恢复。

水务署最初停水公告显示，停咸水范围包括清水湾半岛、启思中学、将军澳工业邨、日出康城、峻滢、百胜角路、海茵庄园，另外将军澳南及调景岭一带亦可能出现水弱。

水务署表示，受事故影响，环保大道部分南行慢线须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程，驾驶人士可使用余下的行车线。署方已就事件与西贡民政事务处、当区区议员及屋苑管理处保持紧密联系，同时就事件为市民带来不便致歉。

水务署原定工程于明早（3月2日）完成，不过抢修进度较预期为快，署方在今日下午近6时半已表示，经工程团队的抢修，相关紧急水管维修工程已经完成，冲厕水供应亦已于今日下午6时恢复正常，感谢受影响市民的体谅。