屯门美乐花园男子「发酒癫」爆混战 二人受伤
更新时间：11:35 2026-03-01 HKT
发布时间：11:35 2026-03-01 HKT
今（1日）晨7时44分，屯门美乐花园传出争执声，惊动警方到场，一名男子面部受伤，另一名女子报称腰痛，一并送院治理。
据了解，姓苏兄弟（19及27岁）与姓陈（30岁）男子昨晚在酒吧消遣，饮得醉醺醺，至早上酒吧打烊离去，陈男疑「发酒癫」失控，需要姓黄（18岁）女友专诚到来接走他，其间与苏氏兄弟发生争执，一度爆发混战。
有街坊上载图片，可见一名男子坐在地上，旁边遗下纸巾及少量血渍。另一片段显示，四男女在楼梯内争执，陈男被人按在地上，不断大叫：「你踩够未啦」。旁边站着一名赤膊男，黄女跪在地上，一名屋苑保安在场监视，其间有看热闹途人说：「你襟住佢冇用，一个人发酒癫」。
