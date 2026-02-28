珍惜生命│华富邨DSE男生危坐天台 疑不堪重考压力及失恋  救援人员成功劝服

香港仔华富邨今日（28日）凌晨发生天台危坐事件。凌晨零时许，警方接获报案指一名男子在华兴楼天台危坐，险象环生。消防及救援人员接报后赶抵现场，随即在地面张开救生气垫戒备，并派员登楼游说。

据了解，该名男生正准备重考中学文凭试（DSE），加上近日与女友分手，疑双重打击下萌轻生念头，独自走上大厦天台徘徊。

警方随后派出谈判专家到场协助，双方在天台僵持近两小时。直至凌晨2时许，经专家耐心劝导后，事主终于软化态度，返回安全位置，并由救护车送往医院接受进一步检查。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk