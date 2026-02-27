乌溪沙野猪伤人｜野猪已被人道处理 渔护署吁市民勿主动走近或干扰

马鞍山乌溪沙有野猪横冲直撞，伤及5人包括渔护署职员，最终野猪被麻醉捕走。渔护署回复查询时表示，这头野猪为亚成年雄性，有明显外伤，目前已将其人道处理；又呼吁市民遇到野猪时要保持镇定，切勿主动走近及干扰牠们。

渔护署表示，今日（2月27日）下午约5时接获警方转介指港铁乌溪沙站附近有一头野猪袭击市民，引致市民受伤，署方即时派员到场跟进。约晚上8时，署方兽医以麻醉枪将该头野猪麻醉并捕捉。鉴于野猪在市区活动对公众安全构成威胁，署方人员将其捕获后，已作人道处理。

被捕获的野猪为亚成年雄性，体长约1.2米，重约40公斤。经检查，发现其一对后脚及口腔有明显外伤。行动中，该署一名职员腿部受轻伤，已送院治理。

渔护署强调，当野猪在市区出没，并对公众构成即时威胁或已造成伤害时，会果断行动，以保障市民安全。署方提醒市民，如遇到野猪时应保持镇定，切勿主动走近及干扰牠们。如有需要，可躲在障碍物后，待野猪离开后才继续前进。不应用物件抛向野猪或驱赶野猪，以免挑衅野猪而发生危险。如野猪对人身安全构成即时威胁，请立即致电999报警求助。

