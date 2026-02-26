有片│猜猜我是谁？ 北角大叔当街锯锁取单车 真正身份惹网民热议

当街电锯开锁，是偷单车，还是另有内情？今（26日）日网上流出一段短片，一名大叔手持电锯，在北角街头锯破一把锁，把一部单车取走，大叔与单车的关系耐人寻味，有网民怀疑他是单车贼，亦有网民持相反意见，怀疑他是单车车主。

片段全长34秒，片中的大叔年约70岁，四眼、载鸭舌帽、牛仔衫裤及一对工人手套，他拿着一把电锯，在北角明园西街把一部锁在栏杆的单车取走，当时有途人及司机经过，大叔没有理睬，锯断锁后推着单车向英皇道方向离开。

该大叔是贼还是车主，引起不少猜想，有网民表示：「拉咗未？执法部门有冇跟进？」、「公然偷单车」、「手法好纯熟」。亦有网民认为：「架单车系佢爆自己锁，有咩问题」、「架车可能系佢自己」、「唔系，系帮手清晒栏杆啲单车，因会影响市容啊」。

从大叔的举动来看，他与一般单车贼确有明显差别，第一，没有戴口罩，明目张胆以真面目示人；第二，该单车残旧，从车胎没气来看，料摆放一段日子；第三，警方今日未有接获北角有偷单车举报，故此，大叔是否偷单车，还是另有内情则不得而知。