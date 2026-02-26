流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人

流浮山村回旋处牌坊，周三(25日)晚上9时许有大批男子打斗，途人发现后报警求助。警员接报赶至时，众人已经逃去无踪。警方将案件列为公众地方打斗案处理，由元朗警区反黑组第2队跟进。探员经情报搜集及深入调查后，于26日在元朗、九龙城及大埔区，拘捕3名年龄介乎31至38岁，有三合会背景的本地男子，涉嫌「在公众地方打斗」。调查相信是因涉案人士的女伴个人积怨引发打斗。3名被捕人士现正被扣留调查。

昨日（2月26日）网上流传事发时群煞混战片段，可见两帮人马合计有10多人，他们走出回旋处马路大声叫嚣，并互相推撞甚至肘击，当中有人被拉扯追打，跌倒马路中央，场面混乱。当时不少货车正于回旋处落货，附近工人见战火蔓延到他们附近时，只能停下手上工作，纷纷离远躲避。

据了解，案发前有两班人分别于流浮山一海鲜酒家举行春茗，期间因出席人士的女眷之间的个人积怨引发争执，继而触发双方纷争，在混乱争执期间发生肢体冲撞。元朗反黑组探员留意到网上相关片段，即采取情报搜查及执法，将涉案人士拘捕调查。