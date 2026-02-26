Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人

突发
更新时间：10:44 2026-02-27 HKT
发布时间：17:44 2026-02-26 HKT

流浮山村回旋处牌坊，周三(25日)晚上9时许有大批男子打斗，途人发现后报警求助。警员接报赶至时，众人已经逃去无踪。警方将案件列为公众地方打斗案处理，由元朗警区反黑组第2队跟进。探员经情报搜集及深入调查后，于26日在元朗、九龙城及大埔区，拘捕3名年龄介乎31至38岁，有三合会背景的本地男子，涉嫌「在公众地方打斗」。调查相信是因涉案人士的女伴个人积怨引发打斗。3名被捕人士现正被扣留调查。

昨日（2月26日）网上流传事发时群煞混战片段，可见两帮人马合计有10多人，他们走出回旋处马路大声叫嚣，并互相推撞甚至肘击，当中有人被拉扯追打，跌倒马路中央，场面混乱。当时不少货车正于回旋处落货，附近工人见战火蔓延到他们附近时，只能停下手上工作，纷纷离远躲避。

据了解，案发前有两班人分别于流浮山一海鲜酒家举行春茗，期间因出席人士的女眷之间的个人积怨引发争执，继而触发双方纷争，在混乱争执期间发生肢体冲撞。元朗反黑组探员留意到网上相关片段，即采取情报搜查及执法，将涉案人士拘捕调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站再现神秘人龙！港人好奇「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
21小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
14小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
5小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
16小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
15小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
青衣饼店内面包掟店员 商场平台推跌老翁  黑褛男涉袭击被捕
突发
5小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
2026-02-26 09:00 HKT