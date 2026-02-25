Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件

突发
更新时间：10:10 2026-02-25 HKT
发布时间：08:40 2026-02-25 HKT

观塘警署发生女警吞枪事件。今日（25日）早上一名23岁女督察被同袍发现在枪房上弹区头部中枪，她当时已无呼吸脉搏，其后证实死亡。警方正调查事件，东九龙重案组接手跟进。警务处处长周一鸣事后到观塘警署了解。

警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
围板内架起帐篷。梁国峰摄
围板内架起帐篷。梁国峰摄

 

警署内的上弹退弹区有血迹，警员用板围封待查。网上图片
警署内的上弹退弹区有血迹，警员用板围封待查。网上图片

 警方回应指现正调查一名警务人员今（25日）上午在观塘警署死亡的案件。上午约7时45分，警方发现一名隶属观塘警区军装巡逻小队的23岁女警务人员，在观塘警署上弹及退弹区域内受伤。她头部有枪伤，于现场被证实死亡。死者身旁有一把佩枪。经初步调查，相信她用获发的佩枪自杀。警方稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。案件由东九龙总区重案组跟进调查。警方对事件深表难过及惋惜，并对该名警务人员的家属致以慰问，亦会提供适切协助。

现场所见，大批警务人员在观塘警署地下，上弹退弹区则有围板围封待查，相信是肇事位置。现场人员神情肃穆，警务处处长周一鸣约9时许到现场了解，更进入上弹及退弹区域视察。其间一名相信是死者的女亲友到场，她神情哀伤，需由其他人搀扶安慰。

据悉女督察由辅警转正规 曾透露工作压力大

据悉，肇事23岁女督察由辅警转职正规警后，驻守刑事侦缉部门，曾透露工作压力大，其后调回军装，亦表示过想离职。据了解，女事主今早在警署内吃早餐时并无异样。

