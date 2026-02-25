珍惜生命｜观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人

观塘警署发生女警吞枪事件。今日（25日）早上一名23岁女督察被同袍发现在枪房上弹区头部中枪，她当时已无呼吸脉搏，其后证实死亡。警方正调查事件，东九龙重案组接手跟进。警务处处长周一鸣事后到观塘警署了解。

警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄

围板内架起帐篷。梁国峰摄

警署内的上弹退弹区有血迹，警员用板围封待查。网上图片

警方表示，正调查一名警务人员今（25日）上午在观塘警署死亡的案件。上午约7时45分，警方发现一名隶属观塘警区军装巡逻小队的23岁女警务人员，在观塘警署上弹及退弹区域内受伤。她头部有枪伤，于现场被证实死亡。死者身旁有一把佩枪。经初步调查，相信她用获发的佩枪自杀。警方稍后将安排为死者进行验尸，以确定其死因。案件由东九龙总区重案组跟进调查。警方对事件深表难过及惋惜，并对该名警务人员的家属致以慰问，亦会提供适切协助。

现场所见，事发后大批警务人员聚集在观塘警署地下，上弹退弹区则有围板围封待查，相信是肇事位置，现场人员神情肃穆。警务处处长周一鸣约9时许到现场了解，更进入上弹及退弹区域视察，并慰问死者的家人。其间一名相信是死者的女亲友到场时，神情哀伤，需由其他人搀扶安慰。

女督察去年9月出学堂 遗书提及工作压力大

据悉，警方在死者电话找到遗书，主要提到工作感压力。肇事23岁女督察，由辅警转职正规警，去年9月初出学堂，被派到观塘警区驻守。曾任刑事侦缉部门，其后调回军装，据了解，她曾透露工作压力大及想过辞职。今天早上她开工到枪房领配枪，其后独自一人在上弹区自轰。据了解，女警离开CID部门时没有禁止佩枪，她自轰前没有见上级总督察。而观塘警署的管理层一直密切留意下属的状态，并有安排女警见心理服务科。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk