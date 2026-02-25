跨部门新界南反「黑工」拘23人 包括5内地女涉卖淫

警方表示，新界南总区机动部队与葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，联同入境事务处，昨日（24日）进行代号「冠军」（CHAMPION）及「岭马」（LANDMASTER）的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。



行动中人员共拘捕23人，包括1名本地男子、7名内地男子、4名非华裔男子、1名外籍男子、8名内地女子、2名外籍女子（年龄介乎30至68岁），他们分别涉嫌「违反逗留条件」、「使用他人身份证」、「有遣送离境/递解离境令人士接受雇佣工作及开办业务」、「雇用不可合法受雇的人」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「逾期居留」、「怀疑非法入境者」及「非法入境者接受雇佣工作及开办业务」，其中一名68岁本地男子为被通缉人士。另外，其中5名内地女子怀疑进行卖淫活动，在荃湾区涉嫌「违反逗留条件」被捕。



所有被捕人现正被扣留调查，并将会由警方及相关部门作出跟进。