消防处建议修例 加强楼宇及消防设备管理 最快今年4月向立法会简介

消防处今日（24日）举行记者会回顾2025年工作，去年11月大埔宏福苑发生大火，消防处推出多项针对措施如成立专责巡查队、加强消防装置失效警示、成立全天候快速应变小队、加强宣传教育及培训。消防处处长杨恩健表示，为加强楼宇及消防设备管理将进行法例修改，包括要求大厦消防装置关闭前必须得到处方批准、加强大厦物管公司法定责任及加入定额罚款条文，期望于年内可提交至立法会进行审议。

杨恩健指出，目前大厦可先行关闭消防装置后再通知消防处，修例后将要求大厦需得到处方批准才可以关闭，并确保预设替补措施已做足，待处方派人巡查批准后可关闭消防装置。

他亦指，修例拟加强相关持份者责任，尤其是物管公司，于消防设备监管上有责任保障系统处于正常可用状态，相信纳入物管公司责任，亦有助人员加强巡查阻塞走火通道等安全隐患；同时将针对相关安全隐患加入定额罚款条文，以简易程序治罪条例取代传票形式处理，以加快效率提高阻吓性。

处方预料于今年4月至5月将修例建议提交至立法会保安事务委员会进行简介，并于年内推动立法工作。

宏福苑大火后消防处主要进行了三大方向巡查，包括巡查正进行大维修楼宇的消防系统如火警钟，目前已巡查461幢相关楼宇，发现有22幢楼宇的消防钟有不同程度损坏，随即发出《消除火警危险通知书》，当中有10栋大厦已即时纠正问题，其余正进行维修。

另外，消防处上月19日起进行「前哨行动」，检查1500幢目标楼宇的消防设备，至今已巡查940幢，发现有40幢楼宇的火警钟有问题，已发出通知书及采取检控行动；处方亦成立了全天候快速应变小队，负责于火警发生后到现场检查消防系统是否运作正常，至今已出动281次，有11栋楼宇的火警钟被发现有损坏。

处方亦于大火后即时成立督导委员会，检讨处理大火的整体行动成效及改善地方，包括指挥、工具应用、人力调派 、个人保护装备，提升行动效率。 另外，处方本月起更新前线人员使用的呼吸辅助器，在火场电子入口指挥板纪录人员的工作时间和耗气量，取代人手纪录。

杨指出，就宏福苑大火已向独立委员会递交大量文件，包括巡查纪律、行动内所采集的资料，消防处会全力配合调查，亦会派员出席听证会。

消防处去年共接获35972宗火警召唤，按年下降4.9%，主因是火警钟误鸣个案减少，当中成灾楼宇火警共有2000宗，其主要火警成因分别为电力故障及人为因素。特别服务召唤方面，全年特别服务召唤共有42485宗，较前年上升8%，其中去年9月超强台风桦加沙直袭，处方处理逾800宗特别服务召唤。

至于紧急救护召唤，去年录得778191宗，当中95.9%的召唤能够在12分钟目标召达时间内到场处理，较服务承诺高3.4%。

另外，消防处去年接获931宗非法燃油转注活动的投诉，较前年的390宗增加了138.7%，并进行了2067次巡查及突击行动，共检获超过53万公升燃油，并就当中239项控罪提出检控。