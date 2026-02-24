大埔美心厂外判搭棚男工首日开工 失足堕地送院不治

大埔工业邨大富街14号美心食品厂发生致命工业意外。今日（24日）下午1时28分，一名57岁姓彭男工人在三层楼高位置外墙搭棚，预备维修外墙，期间失足堕地，当场昏迷，工友立即报警求助。救护员赶至，将伤者送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。警方列工业意外跟进，劳工处已派员到场调查。

消息指，事主为外判棚工，家住石硖尾，今日是首日开工，原定工作时间为上午9时半至下午5时。事发时，事主刚刚午膳完毕，独自爬出外墙，沿棚架行走至工作地点时，失足从高处堕地，厂房闭路电视拍摄到整个过程。

美心集团回复《星岛头条》查询时表示，对这名外判工人的不幸去世感到深切悲痛，目前正全力配合警方及劳工处调查，并将与外判公司及死者家属保持紧密沟通。集团向死者家属致以最深切的慰问，并将提供一切可能的协助。

工业伤亡权益会表示，今日大埔工业邨美心食品厂发生一宗致命工业意外，一名棚工于工作期间从高处堕下，送院后死亡。该会对此表示十分难过，职员已赶到医院接触家属，为其提供适切援助。

据该会记录，自2023到2025年期间，最少发生12宗和棚架相关严重工业意外，总共造成8死14伤。该会呼吁各施工地盘和前线工友，在长假期前后工作时，必须确保工作安全。特别是从事棚架高空工作的工种，必须确保在开工前做好安全措施，雇主必须要提供合适防坠装备，例如全身式安全带和系于稳固点的独立救生绳，并监察前线员工正确使用相关装备。该会呼吁雇主和美心协助家属度过难关，并促请劳工处彻查意外原因，避免同类事故再次发生。