医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 保安局：已停职

医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍，昨日（23日）在红磡警署助查后，正式被落案控告非礼罪名，明日（25日）于九龙城裁判法院提堂。保安局回复《星岛头条》查询表示，该名人员已被停职，又指案件进入司法程序，现阶段不宜评论。

保安局续称，局方非常重视其辖下部队人员的操守，任何人员若干犯违法行为，绝不容忍和姑息，定必严正处理。政府已制定管理公务员队伍的规例和命令，局方已根据相关规定作出相应人力资源安排，以确保相关队伍的运作和为市民提供的服务不受影响。

医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。

医疗辅助队总参事黄英强职位早前已由副总监陈伟权署任。消息指，黄英强被指控于今年1月非礼一名医疗辅助队人员，昨日到红磡警署接受调查后，以涉嫌非礼被九龙城警区重案组探员拘捕，其后被落案控以非礼罪名，明日（25日）在九龙城裁判法院提堂。

从官方网站所见，医疗辅助队总参事黄英强职位由副总监陈伟权署任。

翻查资料，黄英强1997年加入消防处任职救护主任，2019年6月15日起出任医疗辅助队总参事。