六旬汉大埔梧桐寨行山 遇大雾迷路 山野露宿一宵消防寻回

67岁姓李男子于昨日（23日）独自前往大埔梧桐寨行山，其后失去联络，至深夜其友人担心他安危，报警求助。大批救援人员经通宵搜索后，至今晨（24日）8时许在林锦公路附近的寨乪村发现李男。他无恙且脸带笑容，由救援人员陪同自行步行下山，最后毋须送院。

男事主获救时身穿短衫短裤，衣衫单薄，只见他挥手示意，一脸精神没有受伤，身上带备了行山杖、手提电话和充电宝。《星岛头条》记者问他为何失踪，又如何在山头度过一宵？事主则指自己过往亦有到梧桐寨行山，仅说：「天黑嘛，咪唔行啰」，又称：「㖊晚咪瞓吓觉、坐下啰！」他下山后一度登上救护车和警车，但毋须送院治理。

据了解，昨日下午2时，李男向友人表示独自到梧桐寨远足。同日傍晚6时，事主再次与朋友联络，并表示由于大雾迷失方向，未能落山，友人担心报案求助。事主其后向友人表示，由于电话快将断电，所以会等到翌日再落山。

警方及救援人员接报，随即展开搜救行动。直至今日早上约8时，由消防员寻获事主位置，并带他落山。事主清醒情况稳定，并没有任何受伤，因此拒绝送院。他经救护员检查后，自行回家。