Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬汉大埔梧桐寨行山 遇大雾迷路 山野露宿一宵消防寻回

突发
更新时间：09:40 2026-02-24 HKT
发布时间：09:40 2026-02-24 HKT

67岁姓李男子于昨日（23日）独自前往大埔梧桐寨行山，其后失去联络，至深夜其友人担心他安危，报警求助。大批救援人员经通宵搜索后，至今晨（24日）8时许在林锦公路附近的寨乪村发现李男。他无恙且脸带笑容，由救援人员陪同自行步行下山，最后毋须送院。

男事主获救时身穿短衫短裤，衣衫单薄，只见他挥手示意，一脸精神没有受伤，身上带备了行山杖、手提电话和充电宝。《星岛头条》记者问他为何失踪，又如何在山头度过一宵？事主则指自己过往亦有到梧桐寨行山，仅说：「天黑嘛，咪唔行啰」，又称：「㖊晚咪瞓吓觉、坐下啰！」他下山后一度登上救护车和警车，但毋须送院治理。

据了解，昨日下午2时，李男向友人表示独自到梧桐寨远足。同日傍晚6时，事主再次与朋友联络，并表示由于大雾迷失方向，未能落山，友人担心报案求助。事主其后向友人表示，由于电话快将断电，所以会等到翌日再落山。

警方及救援人员接报，随即展开搜救行动。直至今日早上约8时，由消防员寻获事主位置，并带他落山。事主清醒情况稳定，并没有任何受伤，因此拒绝送院。他经救护员检查后，自行回家。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
18小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
7小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
21小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
4小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
17小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
21小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
4小时前