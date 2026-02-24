Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水围货车疑越线撼拖头 司机一度被困半昏迷

突发
更新时间：07:49 2026-02-24 HKT
发布时间：06:52 2026-02-24 HKT

天水围屏厦路周二（24日）清晨发生严重交通意外。一辆中型货车怀疑越线，迎头撞向对头线一辆拖头，货车司机一度被困车厢内并陷入半昏迷，需由消防救出送院抢救。

事发于凌晨5时许，涉事货车沿屏厦路往元朗方向行驶，当驶至罗屋村附近时疑失控越线，撞到安全岛，并与迎面而来的拖头相撞。强烈撞击下，货车的31岁姓黎男司机脚部及身体受伤，被困车内。消防接报到场，动用工具拆开车门救人。

fb马路的事讨论区图片
fb马路的事讨论区图片
一辆中型货车怀疑越线，迎头撞向对头线一辆拖头。fb马路的事（即时交通资讯台）图片
一辆中型货车怀疑越线，迎头撞向对头线一辆拖头。fb马路的事（即时交通资讯台）图片
fb马路的事讨论区图片
fb马路的事讨论区图片
fb马路的事讨论区图片
fb马路的事讨论区图片

救护人员其后将受伤司机送往屯门医院治理。据了解，他送院时曾陷半昏迷，其后已恢复知觉。而货柜车的69岁姓张男司机则没有受伤，案件交由新界北总区交通意外调查队第2队跟进。

受事故影响，运输署于早上6时12分宣布，屏厦路近罗屋村来回方向全线封闭，呼吁驾驶人士改用其他道路。受影响港铁巴士路线K65、K65A 须改道行驶。警方正调查车祸成因。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
20小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
5小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
19小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
18小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
16小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
2小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
3小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
16小时前