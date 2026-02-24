天水围货车疑越线撼拖头 司机一度被困半昏迷

天水围屏厦路周二（24日）清晨发生严重交通意外。一辆中型货车怀疑越线，迎头撞向对头线一辆拖头，货车司机一度被困车厢内并陷入半昏迷，需由消防救出送院抢救。

事发于凌晨5时许，涉事货车沿屏厦路往元朗方向行驶，当驶至罗屋村附近时疑失控越线，撞到安全岛，并与迎面而来的拖头相撞。强烈撞击下，货车的31岁姓黎男司机脚部及身体受伤，被困车内。消防接报到场，动用工具拆开车门救人。

一辆中型货车怀疑越线，迎头撞向对头线一辆拖头。fb马路的事（即时交通资讯台）图片

救护人员其后将受伤司机送往屯门医院治理。据了解，他送院时曾陷半昏迷，其后已恢复知觉。而货柜车的69岁姓张男司机则没有受伤，案件交由新界北总区交通意外调查队第2队跟进。

受事故影响，运输署于早上6时12分宣布，屏厦路近罗屋村来回方向全线封闭，呼吁驾驶人士改用其他道路。受影响港铁巴士路线K65、K65A 须改道行驶。警方正调查车祸成因。