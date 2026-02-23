尖沙咀加密币公司逾$2000万客户资产被盗 警拘「穿柜桶底」工程师
发布时间：21:47 2026-02-23 HKT
尖沙咀科学馆道1号康宏广场内一间加密货币交易公司，今日（2月23日）下午近5时报案，表示有职员怀疑从大批客户盗取等值逾2000万港元的加密货币。警员接报到场后，以涉嫌「盗窃」拘捕一名34岁姓蔡的男子，为该公司的网络工程师，案件正由油尖警区刑事调查队第9队跟进。
消息指，被捕网络工程师在涉事公司已工作4年，平时负责手机Apps管理。今年1月初，约20名公司客户反映，表示遗失加密货币。经点算，各客户合共损失约267万泰达币（USDT），折合约2087万港元。公司内部调查后，发现该名工程师曾进入公司数据库，查核上述客户资料，从而揭发事件。
