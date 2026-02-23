去年投资骗案8成透过Meta平台涉逾$33亿 有虚币男炒家误信女网友失$130万

警方2025年录得5,717宗投资骗案，八成都是透过WhatsApp、Facebook或Instagram接触受害人，全属Meta旗下的平台，涉款逾33亿元。当中，一名热衷虚拟货币投资的男子，在Facebook收到陌生女子私讯。双方起初闲聊，后互分享投资经验。女子顺势推荐可疑平台，诱他下载并将其他平台虚币转入。不久，男子平台帐户遭冻结，多次缴交「解冻金」均无效，事主报警后才惊觉中计，损失逾130万元。

警方反诈骗协调中心（ADCC）今日（2月23日）提到，Meta主要社交与通讯平台包括：Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Threads。一般收到市民受骗后报案，警方才可反馈相关平台，要求他们将广告、帖文下架。曾经出现过警方收到第一个涉嫌诈骗的报案后，至网页正式被移除之前，已有其他人在等候移除期间受到诈骗。

警吁市民慎防受骗 传授防范5招

其一，如市民看到高回报投资广告时，应「停一停、查一查」，因「低风险、高回报」广告大机率是诈骗，当中如有「稳赚不赔」、「日赚几千」、「AI自动炒股」、「零风险」等字眼，99%是骗局。市民可点击查看专页的「关于」一页，检查专页是否频繁改名，或何时创建等资料，当中诈骗专页多是新开数个月。另外市民可查看内容质素，当中诈骗广告常有错别字、图片粗劣，并利用名人或官员影片作为诱饵。

其二，市民可主动保护WhatsApp，不被拉入诈骗群组。可顺序点击「设定」、「私隐」、「群组」、「我的联络人」，设定后陌生人无法直接拉你入群，大减风险。若真的被拉入可疑群组，请即立即退出及举报，切勿点击任何连结或下载App。

其三， 市民使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」手机应用程式，查核可疑电话号码、网址或收款帐号等，即时评估风险。

其四，市民可透过帐户安全设定，预防帐户被盗用或骑劫，包括开启双重验证、定期有否陌生装置登入，及关闭或减少个人化广告，从而减低针对性诈骗广告。

其五，市民如怀疑受骗，即打「防骗易18222」热线（24小时）查询。