惩教署去年收纳近1.9万人次 较往年上升3% 6院所收容率逾100%

惩教署今日（23日）举行记者会总结2025年工作，惩教署署长黄国兴指出，去年惩教院所定罪、还押及被羁留收纳人次近19000人，较前年上升3%，平均每日在囚人口和还押人口分别增加8%及16%，现时有6个惩教院所每日平均收容率超过100%，署方已调拨个别惩教院所的部分收容额应对，并展开原址局部重建荔枝角收押所的工程。展望新一年，惩教署会继续勇于革新，包括在6个高度设防院所安装「无人机自动巡逻监察系统 2.0」，以提升院所保安及运作效率，「立德学院」亦将开设通识教育学士学位课程，进一步为在囚人士提供进修阶梯。

惩教署署长黄国兴表示，去年惩教院所定罪、还押及被羁留收纳人次达18990人，较前年上升3%，平均每日在囚人口和还押人口分别增加8%及16%，录得10315及4217人。另外，署方自2021年起协助羁押根据《入境条例》而被羁留的成年非香港居民，相关人次去年录得888人，上升13%，而平均每日羁留人口亦微升6%至338人。

惩教署署长黄国兴主持新闻发布会，回顾惩教署2025年的工作并展望未来。其他出席记者会的首长级人员为（左起）政务秘书黄展翘博士、助理署长（行动）陈少恒、副署长（行动及策略发展）梁嘉伦、黄国兴、副署长（更生及管理）吴超觉、助理署长（更生事务）唐恂、助理署长（服务质素）吴树勋及助理署长（人力资源）何国文。卢江球摄

随着收纳入惩教院所的人次及在囚人口在去年持续上升，黄国兴指在囚人士违反纪律的个案数目亦相应增加，2025年遭纪律检控的数字录得6523宗，共涉及3601名在囚人士。

目前有6个惩教院所每日平均收容率已超过100%，当中东头惩教所收容率达146%、赤柱监狱达132%。为应对不断变化的在囚人口，署方已调拨个别惩教院所的部分收容额，用作收纳还押人士，以缓解收押所过度挤迫的情况，亦已展开原址局部重建荔枝角收押所的工程，长远增加成年男性还押人士收容额。

谈及涉及国安罪行相关的在囚人士，黄国兴透露，现时有近300人因涉及黑暴事件相关罪行、违反《香港国安法》或《维护国家安全条例》正在服刑，而截至本月22日，相关罪行的释放人次约为1900。

惩教署持续优化羁管设施和服务，包括于院所更换及加装超过1800风扇，亦将视像遥距诊症服务扩展，共安排1134名在囚人士接受相关服务。另外，署方于去年与理大合作，成功引入其专利「咖啡渣转化为3D打印物」技术，并在赤柱监狱拓展「三维打印物料工场」，推动环保创新及在囚人士的更生工作。

展望新一年，黄国兴说惩教署将秉承持勇于革新的精神，提出四大纲领，持续在区域合作、羁管、更生及社区教育各个领域推陈出新，致力将惩教署打造成国际推崇的惩教机构。他透露部分未来工作，例如将在6个高度设防院所安装「无人机自动巡逻监察系统 2.0」，系统以第一代无人机巡逻技术为基础，增添自动化无人机机库，让无人机可全自动升降，并按照预设路线巡逻，过程无需人手。新系统亦支援「超视距飞行」，无人机可于操作人员视线范围外执行巡逻工作，扩大巡逻覆盖范围，有助提升院所保安及院所运作效率。

惩教署将视像遥距诊症服务扩展，共安排1134名在囚人士接受相关服务。卢江球摄

另外，署方计划于今年第3季在「立德学院」开设通识教育学士学位课程，为已完成副学士课程的毕业生于在囚期间提供考取学士资历的进修阶梯，并于职业训练课程加入应用科技及人工智能的元素。

被问到因被裁定勾结外国势力等3罪成、遭判囚20年的壹传媒创办人黎智英会否获准「保外就医」，黄国兴指香港法律不存在保外就医，而根据新修订的监狱条例，若在囚人士因干犯危害国家安全相关条例而服刑，除非惩教署署长相信他们减刑或提早释放并非不利于国家安全，否则不可获得减刑。

他续指，法庭公开聆讯和判决理由书中提到，于药物治疗和密切观察下，黎目前身体健康状况稳定，所有惩教院所均设有医院，在囚人士服刑时可得到一切必需的医疗服务，强调相关安排对黎完全适用，他所接受的医疗服务与他人无异。