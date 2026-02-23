佐敦林宝坚尼停灯遭的士撞尾 6人伤 的士司机涉危驾被捕

佐敦渡船街与西贡街交界，今（23日）下午3时11分，一部载客的士与林宝坚尼SUV 私家车相撞，的士男司机被困车厢，稍后由消防救出，的士内四名乘客包括2女子2男童受伤，其中两人是游客。林宝坚尼男司机亦报称胸口痛，共6人清醒送院。现场所见，的士车头严重损毁犹如废铁，零件四散，车头挡风玻璃爆裂。警方经调查后，拘捕的士男司机涉危险驾驶导致他人受到严重伤害。

现场消息称，林宝坚尼驶至上址停在灯位，惟尾随载客的士驶至收掣不及撞向林宝坚尼车尾。的士车头几尽毁俨如废铁，车内两名女子及两男童受伤，当中包括一女乘客及一男童为内地游客，他们大部分颈及腰痛，一名女乘客因右脚骨折伤势较严重，但全部清醒送院。