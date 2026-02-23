旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
发布时间：13:15 2026-02-23 HKT
旺角汇丰银行有人涉嫌行使假债券被捕。今日（23日）早上11时37分，一名57岁姓陈内地男子到弥敦道673号汇丰银行，期间向职员表示，要求将一张面值港币1亿元的债券存入银行。职员觉得有异，于是报案。
警员到场调查后，于男子身上检获4张印有不同面值的港币伪钞及债券，分别为1张5亿元债券、1张1亿元债券及2张100万元纪念钞票。警方以涉嫌「行使伪制纸币」及「管有伪制纸币」拘捕该名持双程证来港的内地男子，他现正被扣留调查。案件交由旺角警区刑事调查队第二队跟进。
