上水「怪兽仓」3狗疑受虐 65岁仓主被捕

更新时间：06:50 2026-02-23 HKT
发布时间：06:50 2026-02-23 HKT

上水粉锦公路莲塘尾一个被坊间称为「怪兽仓」的货仓，再揭发怀疑虐待狗只事件。北区区议员刘镇海昨（22日）到场巡查，发现仓内有3只唐狗情况恶劣，其中两只幼犬被困于狭小铁笼，无水无粮；另一只黑狗尾巴折断，伤口溃烂并布满乌蝇，传出恶臭。警方今日（23日）回复指，案件列作「残酷对待动物」，已拘捕上址65岁男负责人，涉事狗只由爱护动物协会人员带走。

被虐3犬由爱协带走照顾

刘镇海昨日早上约11时到场视察，目睹幼犬被塞入迷你铁笼内，几乎无法转身活动；黑色唐狗在场内徘徊，尾部有长约20厘米伤口，情况令人担忧。他曾致电仓主了解，但未获回应，遂联络动保组织「毛守救援」创办人Kent协助。至傍晚仍未见仓主现身，只好报警求助。

刘指出，仓主否认涉事3只狗属其所有，重申自己并无饲养。他期望今次事件能成功检控，向社会释出清晰讯息，强调虐待动物不可姑息。

称养黑狗为「挡灾」　多宗旧案曾惹关注

Kent表示，早于7年前已接获有关该货仓疑涉虐狗的消息，历年来最少8只狗受伤，其中5只死亡。部分狗只曾出现断手断脚、伤口见骨等情况。

相关新闻：上水「怪兽仓」两幼犬被困笼内 一狗断尾惹乌蝇 区议员联络仓主无果报警求助

他引述仓主过往曾透露饲养黑狗是为「挡灾」，但每当狗只受伤，对方即否认饲养，声称属流浪狗，并指狗只没有晶片与自己无关。Kent批评多年来即使发生多宗疑似虐畜事件，仍未见明显改善，认为检控力度有待加强。

警方今日早上表示，昨日傍晚5时52分接报到场，经调查后以涉嫌残酷对待动物拘捕货仓负责人，案件仍在跟进中。

