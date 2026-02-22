农历新年｜港珠澳大桥塞爆 回港车龙长500米 需等逾40分钟过关属极度高峰
农历年公众假期连周末踏入尾声，外游市民陆续回港，入境处预计今日（22日）是入境高峰，截至早上10时，已有11.5万人次入境，当中最多人经港珠澳大桥口岸入境。
运输署于下午近5时表示，港珠澳大桥珠海口岸（往香港方向）的车辆通关广场现时非常繁忙，计划驾驶私家车经大桥返港的市民请妥善规划行程，预留充裕交通时间，同时在轮候时保持忍让。市民可于开始行程前透过「港珠澳大桥珠海口岸」或「珠海发布」微信公众号内的「大桥口岸实时通关」服务，查询大桥珠海口岸的车辆实时通关情况。
根据港珠澳大桥口岸通关资讯，下午5时20分，汽车长龙超过500米，等候检查时间逾40分钟，属「极度高峰」。
