深宵随机跟踪妙龄女 不明液体溅秀发 沙田「怪癖」男涉3案落网

去年12月25日至今年2月19日，沙田区内分别有3名夜归女子被陌生人尾随跟踪，期间她们均发现自己的头发或外套上，沾有不明液体；疑人得手后即转身逃去。警方经调查后拘捕一名34岁任职厨师的本地男子，相信有人因「怪癖」犯案，在深夜或凌晨时分随机向单独出现并较年轻的女子下手。被捕人将被控以「游荡」罪。

第一宗案件发生于去年12月25日凌晨，一名女子途经大围美田路近红梅谷路的行人天桥时，感觉到有不明液体滴在头发上。她随即回头查看，赫见一名站在自己身后的男子立即逃走，大惊下于是报警。警方经调查后，在今年1月8日拘捕一名34岁的本地男子，他其后获准保释，以待警方作进一步调查。

至今年2月17日晚上，第二名女受害人独自途经沙田隆亨邨善心楼，期间她发现头发和外套都沾有不明液体。2月19日凌晨，第三名女受害人单独途经车公庙路游乐场时，亦感到有不明液体滴在头发上。她回头看见身后有一名男子逃走。

警方接获第二及第三宗案件的两名女事主，经电子报案中心作出举报后，翻查区内大量闭路电视片段，并进行情报分析，发现3宗案件均涉及同一男子犯案。昨日（21日）凌晨，警方以涉嫌干犯「游荡」罪，再次拘捕该名34岁本地男子。

被捕男子任职厨师，居于沙田区，初步调查显示他不认悉3名受害女子，犯案动机可能与被捕人的个人情绪有关。消息称，疑犯报称自己有「怪癖」，惟所指的怪癖为何，仍有待调查。被捕人正被扣留调查，并将会被警方控以「游荡」罪。