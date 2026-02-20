爱民邨新年再爆水管 忠孝街沦泽国 4座大厦周内两度停咸水

何文田爱民邨忠孝街，今日（2月20日）年初四晚上7时许爆咸水管，黄泥水涌出路面，汽车犹如陆上行舟，途人进退维谷。目前水务署人员正通宵抢修，爱民广场等多处冲厕水暂停，其中保民、礼民、建民、嘉民楼4座大厦，咸水供应继年廿九（2月16日）后今日再受影响。

事发于何文田爱民邨忠孝街及孝民街交界，今日年初四晚上7时许爆咸水管。现场所见，黄泥水冲破路面，沿斜路犹如激流般一泻而下，下方的爱民广场巴士总站如沦泽国，车辆驶过时溅起水花，途人被迫涉水而行，相当狼狈。目前有警员在场指挥交通，亦有水务署人员赶至抢修。

水务署网页显示，爱民邨爱民广场、保民楼、嘉民楼、礼民楼、建民楼、何文田公园、忠义街花园、忠义街驾驶考试中心等地，今日晚上9时开始，通宵暂停咸水供应，暂时预计完成时间为明日（2月21日）晚上9时。

水务署亦在社交平台表示，涉事水管为一条直径150毫米咸水供水管，据悉渗漏事故与老化有关。关上水掣后，现场已停止涌水。受事故影响，忠孝街部分行人路须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。行车路并不受影响。

水务署续指，工程团队正全力抢修水管，惟喉管附近铺设密集公共地下管线，维修工序较预期复杂，署方争取于明晚完成维修并恢复冲厕水供应。署方已就事件与九龙城民政事务处、房屋署、屋邨管理处保持紧密联系。就事件为市民带来不便，署方表示抱歉。

翻查资料，爱民邨周一（2月16日）年廿九晚上，亦曾有屋邨内部泵房咸水管爆裂，损毁了食水泵控制箱，从而影响保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的咸淡水供应，当时居民需要落楼向水车取水应急。经房屋署工程人员同承办商抢修后，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陆续恢复。

相关报道：爱民邨停水│咸水喉管爆裂影响食水泵 经抢修后清晨已恢复供水