粉岭公路可疑私家车遇查 揭藏$1.7万大麻草 男司机涉贩毒酒驾被捕

突发
更新时间：02:28 2026-02-20 HKT
发布时间：02:28 2026-02-20 HKT

新界北总区交通部人员于今日（19日）约下午五时沿粉岭公路巡逻期间，发现一辆黑色私家车形迹可疑，于是在大窝东支路截查该车。

人员在该车内搜出多包共重约一百一十一克怀疑大麻草，检获的毒品市值约一万七千元。经初步调查后，以涉嫌「贩运危险药物」拘捕车上50岁姓戴本地男司机。此外，男司机未能通过酒精呼气测试，该男司机亦涉嫌「酒后驾驶」及「驾驶时使用流动电讯装置」被捕。被捕人现正被扣留调查，案件交由大埔警区刑事调查队第二队跟进。

警方强调，对所有毒品活动均采取零容忍态度，并会继续进行打击毒品行动。根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物（贩运是指向他人出售或供应危险药物），一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁。

此外，警方呼吁各驾驶人士，酒后驾驶、超载、驾驶时没有第三者保险、无牌及停牌驾驶是严重罪行，一经定罪，可能会被判处监禁和停牌。警方会继续加强执法行动以打击相关违例罪行，保障市民安全，各驾驶人士切勿以身试法。

