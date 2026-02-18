大年初二‧交通｜港铁：较早前部份暂封车站出入口已重新开放

大年初二，本港多处续有庆祝活动，例如林村许愿节、车公诞及维港烟花等等。各区交通繁忙，当局亦将陆续实施特别交通管制安排。

维港烟花（23:45）

维港烟花晚上近8时半结束，运输署晚上9时40分左右曾表示，接获港铁通知，由于荃湾站附近有信号设备运作不畅顺，荃湾线的列车服务受到影响。其后港铁指荃湾线列车服务已于晚上9时55分逐步回复正常。

入境处网页显示，各陆路口岸轮候时间正常。另外港铁称，会展站、柯士甸站、高铁西九龙站、佐敦站所有出入口已经重开，为配合警方的人潮管制措施，以下车站出入口仍暂时关闭。

尖沙咀：B1, H, R

尖东：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

至晚上约11时45分，港铁表示，较早前暂时关闭的车站部份出入口，已重新开放。

大批市民到维港两岸等睇初二烟花。苏正谦摄

林村许愿节（18:58）

警方表示，林村一带交通繁忙，警方现正实施特别交通安排。前往林村的驾驶人士，须沿吐露港公路北行线，经林锦公路交汇处进入。

至晚上近7时，警方指林村附近的社山公众停车场已关闭，呼吁前往林村一带人士乘搭公共交通工具。