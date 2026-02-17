有片｜乐华南邨爆水管 大厦入口变「水帘洞」 逾200户无食水用

本港接二连三发生爆水管事件，导致有部份市民在新年期间无水用，非常徬徨。大年初一（17日）晚上8时左右，有网民指秀茂坪乐华南邨喜华楼一条安装在平台簷篷的淡水喉突然爆裂，随即喷出水柱，水花四溅，犹如下起倾盆大雨。大量积水更溢出平台，形成特大水帘，居民出入需涉水而行。

有居民表示，途经喜华楼时突然听到「磅」一声，之后便见到平台有水管爆裂。有网民认为本港不断有水管爆裂，可能寓意「水为财」，「到处爆水，香港行水运」、「今年系唔系水为财」、「新年先嚟搞呢啲嘢」、「准备表演水舞间？」、「呢几日咩事，唔系无水就爆水」。

《星岛头条》晚上到现场了解，见到现场仍然水如泉涌，非常夸张。据了解，簷篷一条食水喉因老化生锈而断裂，水务署其后已派人到场闩水制，8楼以下单位、逾200户暂时无食水供应。