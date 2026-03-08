Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻追击｜青少年吸食大麻情况严重 禁毒处吁外游期间勿堕毒品陷阱

突发
更新时间：08:01 2026-03-08 HKT
发布时间：08:01 2026-03-08 HKT

在21岁以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的毒品，保安局禁毒处表示，吸食大麻会对身心带来严重危害，呼吁市民外游期间务必时刻保持警觉，以免误堕毒品陷阱，在本港的市民在参与各种社交活动时，亦切勿尝试任何毒品。

保安局禁毒处资料显示，2025年首三季被呈报吸食大麻（包括四氢大麻酚、大麻二酚及合成大麻素）的人数为571人，当中 21岁以下青少年有230人，占总人数的40%，而涉及大麻毒品罪行的被捕人数有493人。保安局发言人指出，由2023年至2025年首三季，被呈报吸食大麻的21岁以下青少年占比维持在40%至45%之间。

禁毒处一向坚决打击毒祸，除了透过执法部门对毒品相关罪行严厉执法外，并持续善用线上及线下多种渠道推展公众教育，包括在出入境管制站宣传。针对年轻人，禁毒处和执法部门持续采用受他们欢迎的资讯渠道推行预防教育和宣传工作，加强他们抵御毒品的能力，警惕他们干犯毒品罪行的严重后果，亦强调年轻不是法庭判刑的减刑因素。

发言人指出，科学证明，吸食大麻会对身心带来严重危害。禁毒处提醒市民，不论外游或在港参与活动和聚会，都要时刻远离大麻及其他毒品，更不要携带含有毒品成分的产品（包括食品和饮料）进入香港。

另外，在线上或线下购物，市民都应仔细留意产品标签，切勿购买可能含有毒品成分的产品。禁毒处呼吁市民外游期间务必时刻保持警觉，以免误堕毒品陷阱，而在港的市民在参与各种社交活动时，亦切勿因一时好奇而尝试任何毒品。

发言人强调，在香港，所有毒品（包括大麻及大麻二酚（Cannabidiol，简称CBD））均受现行法例严格监管。根据《危险药物条例》（第134章），非法管有或吸食大麻属刑事罪行，最高刑罚为监禁7 年及罚款100万元。

突发行动组

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
15小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
16小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
19小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
19小时前
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
影视圈
14小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
23小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
11小时前