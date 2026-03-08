新闻追击｜青少年吸食大麻情况严重 禁毒处吁外游期间勿堕毒品陷阱

在21岁以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的毒品，保安局禁毒处表示，吸食大麻会对身心带来严重危害，呼吁市民外游期间务必时刻保持警觉，以免误堕毒品陷阱，在本港的市民在参与各种社交活动时，亦切勿尝试任何毒品。

保安局禁毒处资料显示，2025年首三季被呈报吸食大麻（包括四氢大麻酚、大麻二酚及合成大麻素）的人数为571人，当中 21岁以下青少年有230人，占总人数的40%，而涉及大麻毒品罪行的被捕人数有493人。保安局发言人指出，由2023年至2025年首三季，被呈报吸食大麻的21岁以下青少年占比维持在40%至45%之间。

禁毒处一向坚决打击毒祸，除了透过执法部门对毒品相关罪行严厉执法外，并持续善用线上及线下多种渠道推展公众教育，包括在出入境管制站宣传。针对年轻人，禁毒处和执法部门持续采用受他们欢迎的资讯渠道推行预防教育和宣传工作，加强他们抵御毒品的能力，警惕他们干犯毒品罪行的严重后果，亦强调年轻不是法庭判刑的减刑因素。

发言人指出，科学证明，吸食大麻会对身心带来严重危害。禁毒处提醒市民，不论外游或在港参与活动和聚会，都要时刻远离大麻及其他毒品，更不要携带含有毒品成分的产品（包括食品和饮料）进入香港。

另外，在线上或线下购物，市民都应仔细留意产品标签，切勿购买可能含有毒品成分的产品。禁毒处呼吁市民外游期间务必时刻保持警觉，以免误堕毒品陷阱，而在港的市民在参与各种社交活动时，亦切勿因一时好奇而尝试任何毒品。

发言人强调，在香港，所有毒品（包括大麻及大麻二酚（Cannabidiol，简称CBD））均受现行法例严格监管。根据《危险药物条例》（第134章），非法管有或吸食大麻属刑事罪行，最高刑罚为监禁7 年及罚款100万元。

突发行动组