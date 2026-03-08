新闻追击｜社交平台沦毒品市场 大麻蛋糕啫喱糖网上公然兜售

泰国于2022年将娱乐用大麻合法化，带来严重社会问题，3年后宣布禁止，惟毒祸疑继续蔓延世界各地，包括香港。《星岛》记者在社交媒体发现，有人出售大麻和其副产品，例如大麻蛋糕和啫喱糖，更趁农历新年来临推出「新春劲减优惠」，于是「放蛇」查询详情，获悉产品主要来自泰国，相信当地商人和农民为继续牟取暴利，将大麻「内销转出口」。

「仲唔嚟chill吓！HK420(港元)。」近日社交媒体惊现一则广告，页面左上角更可见「大麻专门店」的帐号头像，疑是出售大麻，记者于是点击WhatsApp连结，以客人身份询问：「请问系咪有草(大麻)卖？」

对方随即发送价目表，当中注明多种产生不同迷幻效果的大麻和大麻烟油，表明可即日送货至全港各区(港岛另加100元隧道费)，并提供Telegram帐号连结，以便查看更详细资料，记者于是点击进入，可见帐号名称为「XX送你一对翼」的卖家曾发出多个图文讯息，当中除了出售大麻、大麻烟油，还有售各类添加了大麻成份的食品，更图文并茂推介大麻面包：「自家制牛油面包，THC（属大麻素之一的四氢大麻酚）含量爆灯，目前只提供试验版，Free畀大家chill！每日数量有限，送完即止。各位chill友欢迎回馈意见，希望我哋越做越好。」

另一讯息可见，卖家以大麻蛋糕作招徕，表明即日订购大麻可获赠大麻蛋糕一份，又要求客户进食后给予评语，让他可作改善，该客户其后大赞，指进食后一个多小时，双眼看到所有事务变成慢动作，迷幻状态维持整个晚上。

卖家亦极力推销一盒10粒、售价700元的大麻啫喱糖，指进食后「持久性超强」，又作温馨提示：「家中有小朋友请妥善安置产品，因为佢真系好好味。」

此外，卖家在农历新年来临前推出「新春劲减优惠」，3600元「西迷迷套餐」包括多款大麻，并可自选大麻烟油和大麻糖果「贺年」。

翻查卖家发放的大麻产品外表包装的图片，可见与泰国曾经出售的产品包装类同，该国于2022年成为亚洲首个大麻合法化的国家，目的是放宽医疗使用、扶植农业经济、吸引外资与观光，结果1年后催生了逾万间大麻商店，但祸害逐渐浮现，根据泰国「成瘾研究中心」（Center for Addiction Studies）数据显示，2023年6月，全国18至65岁使用大麻的比例从2019年的2.3%飙升到25%，增长逾10倍，其中18至19岁年轻人的使用率在短短4年内从不到1%飙升到10%，一些人因过量或混用其他毒品，出现焦虑、幻觉等问题而送医。此外，小孩因误食大麻饼干、大麻糖果等导致留下永久后遗症的案例，这几年屡见不鲜。

另一问题是当地农民抢种大麻，导致产量过剩，价格大跌，一些农民选择走私大麻出境弥补收入。根据泰国政府统计，2024年底到2025年初逮捕了超过800名大麻走私者，走私总量超过9公吨。英国政府亦指2024年查获了26吨走私入境的大麻，大部分来自泰国。

毒祸频仍，泰国公众反对大麻合法化的声音越来越大，泰国政府于去年6月24日宣布娱乐用大麻不再合法，只允许大麻用于医疗用途，并且要有医师处方才能使用。禁令一出，原本投入大麻产业的商家、农民和投资者措手不及，部分商人、农民为继续牟利，继续将大麻和其副产品走私往其他国家。

突发行动组