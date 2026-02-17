马年BB︱两BB一马当先 仁安医院叮当马头抢闸出世

踏入马年，两BB一马当先，叮当马头在仁安医院出世，同样零时零分，同样体重2.94公斤，也同样是父母的心肝宝贝。男婴是父母的第五胎，双亲均喜欢小朋友，喜欢热热闹闹的大家庭。女婴是父母的第一胎，父亲难掩兴奋暱称女儿是「小公主」。

没有比迎接生命更令人喜悦，邓先生抱着爱子，笑瞇瞇说：「成件事好开心、好温馨。」旁边的妻子双眼满载有子万事足的幸福，邓太表示，已有三女一子，第五胎是意外怀孕，但两夫妻也喜欢小朋友，所以生下来。担子又加重，邓先生说笑：「要努力储钱。」

邓太忆述，儿子预产期并非大年初一，是提早出世，昨晚开始入院，踏正零时零分顺产分娩，「望咗个钟一下，正正零时零分，佢真系好犀利。」夫妻望着爱儿圆鼓鼓的脸蛋眉开眼笑。

邓太指出，怀孕期间唯一惊险事，是胎儿心跳曾高达190，需要入院观察，庆幸儿子出世后一切健康。邓先生祝福儿子快乐健康成长，其他由他自行选择，不会给他太大压力。

另一马年B女是钟先生的千金，钟来自福建厦门，2024年以高才身份来港，现任投资理财分析师，妻子同是福建人。他表示，女儿是第一胎，第一次当爹没经验：「脑袋挺空白。」他表示，女儿提早出世，上周五，妻子已感到胎动：「觉得她要出世。」

两夫妻甚感紧张，要求进手术室，听到女儿呱呱坠地正巧是零时零分：「连秒都没有。」他表示，对女儿的到来，还是充满期待和高兴，已找专人改名，但对女儿未来，他采取顺其自然的心态，深信上天自有安排。

另一马年男B在广华医院出世，是罗氏夫妇第一胎，重3.95公斤，同样零时零分出世，需剖腹分娩。罗先生表示，对儿子成为马年BB感到开心和幸运，儿子预产期于2月14日，他希望儿子身体健康，快高长大。