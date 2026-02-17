大年初一新界多区非法燃放烟花 元朗闹市连轰20发 屯门持续近1分钟｜有片

踏入马年，新界多区仍有市民无视禁令，公然非法燃放烟花爆竹。社交平台流传的片段显示，元朗及屯门区有人深夜烧烟花，其中元朗更在闹市中心进行。

一段长约21秒的影片显示，元朗市中心近同乐街一带，深夜有人连续燃放约20发烟花。烟花紧贴民居发射，爆发时巨响震耳，烟雾弥漫街道，或对附近居民构成火警风险及噪音滋扰。

另一段近1分钟片段则拍到屯门和田村一带，有人从村内射出多发烟花，直冲半空爆出连串火花，并传出巨响，并持续约1分钟，影响附近住户休息。

警方表示，大年初一凌晨零时许接获报案，指将军澳区内有两宗非法燃放烟花事件，惟警员到场搜索后均无发现。

根据香港法例第295章《危险品条例》，烟花、爆竹均属危险品。除非持有牌照，否则制造、储存、运送或使用均属违法。最高刑罚为监禁6个月，并可罚款25,000元。