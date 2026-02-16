爱民邨4座大厦年廿九晚起供水系统故障 高层住户咸淡水受影响

水务署周一（2月16日）年廿九深夜11时许表示，得悉何文田爱民邨因内部供水系统故障，导致保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的食水及冲厕水供应受影响。署方正与屋苑管理处紧密联系，并已为受影响用户提供临时食水。署方亦会为相关内部供水系统的维修工程团队提供适切技术支援，以协助其尽快完成有关的水管维修工程。

网上流传通告显示，爱民邨上述四座大厦因「爆水管」，自周一（2月16日）年廿九晚上8时开始，食水及冲厕水开始受阻。通告没有列明何时完成抢修，仅称「直至完工为止」。有居民持胶盘，落楼下花槽旁的水喉取水。

