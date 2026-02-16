Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

手机碰瓷党｜警查天眼拘52岁男 涉全港多区行骗半年 每次索偿多则数千

近日市面出现「手机碰瓷党」骗徒，声称手机被撞跌布满裂痕，向事主索取高昂维修费。警方经翻查大量闭路电视后，今日（2月16日）拘捕涉案52岁本地男子，并检走作为诈骗工具的手机，同时揭发他已在全港多区作案约半年，每次索偿少则数百，多则数千。

警方早前于2025年7月至2026年1月接获多名市民报案，指在全港各区街头怀疑被人故意靠近碰撞，再以手机被撞跌损毁为由，向受害人索取高昂维修费。涉案金额由数百元至数千元不等。屯门警区刑事调查队第四队人员经深入调查及翻查大量闭路电视纪录后，成功锁定涉案52岁本地男子，并于今日下午在屯门区将他拘捕该名52岁本地男子。

相关报道：「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮

近日市面出现「手机碰瓷党」。FB：Wai Ting Mok@揭穿骗案 - 香港骗案关注组
初步调查显示，该名被捕男子怀疑与多宗发生于2025年7月至2026年1月期间的同类案件有关，案件涉及九龙及新界多个警区。警方在行动中检获被捕人犯案时身穿的衣物及一部屏幕严重破损的手机，怀疑为其用作行骗的工具。该男子涉嫌「以欺骗手段取得财产」，现正被扣留调查。

警方提醒市民，如遇到同类可疑情况，应保持警觉，切勿即时赔偿及必要时立即报警求助。警方重申，「以欺骗手段取得财产」属严重罪行。根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第十七条，一经定罪，最高可判处监禁十年，市民切勿以身试法。

屯门警区刑事调查队第四队人员经调查后拘捕涉案男子。资料图片
