米爷@JFFT于长沙湾市集与人争执 警调查后案列纠纷无人被捕

突发
更新时间：20:50 2026-02-16 HKT
发布时间：20:50 2026-02-16 HKT

社交平台Threads今日（2月16日）流传，指YouTube频道JFFT的其中一名32岁姓夏YouTuber「米爷」，遭数名警员截查。据了解，事件涉及他与另一名24岁姓谢游戏实况主的争执，警方调查后将案件列作纠纷跟进，无人被捕。

据悉，事发于今日下午2时许长沙湾D2 Place商场7楼一市集。报案人24岁姓谢男子，报称为游戏实况主，涉事男子为YouTuber「米爷」。两人于去年1月在朗豪坊曾经就一宗案件发生争执。至今日，双方再于上述市集相遇，报案人就去年案件与「米爷」再次理论并报警。经警方到场调查后，将案件列作纠纷处理，无人被捕。

