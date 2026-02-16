Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6旬男商人堕网恋骗局 误信FB加密币投资专家 半年惨失$8400万

突发
更新时间：18:20 2026-02-16 HKT
发布时间：18:20 2026-02-16 HKT

一名六旬外籍男商人堕入网恋及加密货币投资骗局，半年损失高达8400万元。警方表示，该名受害人首先透过Facebook，认识一名自称是居港外籍「投资专家」的骗徒。双方继而转至WhatsApp继续联络，并发展成网恋关系。及后，骗徒游说受害人投资加密货币，并下载名为「Kitbed」的虚假投资程式。

受害人不虞有诈按指示开户，并于去年7月14日至今年1月19日期间，将等值约8400万元的加密资产，汇入骗徒指定的5个电子钱包。其后，受害人无法提取收益，感到被骗，上周四（2月12日）报警求助。目前案件被列作「以欺骗手段取得财产」，由九龙城警区刑事调查队跟进，暂未有人被捕。

警方今日（2月16日）在防骗专页「守网者」提及相关案件，呼吁市民慎防受骗。

警方今日（2月16日）在防骗专页「守网者」提及相关案件，并提醒市民切勿轻信自称「网上投资专家」；拒绝加入任何不明线上投资群组；提防任何白撞讯息；绝不按下任何可疑链结或网站；不要将金钱存入个人或不明银行户口；如有怀疑，可使用守网者网站的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，以评估诈骗风险。

最Hit
