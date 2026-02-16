Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳湾旅游巴17伤车祸｜据悉司机有身体病 家人亦欠债 疑一时想不开撞桥

深圳湾公路大桥昨日（2月15日）一部旅游巴自炒撞栏，导致17人受伤车祸。消息指，涉事63岁男司机有身体病纪录，家人亦有欠债，驶至深圳湾公路大桥时，怀疑一时想不开，自行撞向大桥栏杆，幸未酿成严重意外。

涉事旅游巴据悉为跨境直通巴，原定由深圳湾口岸驶返观塘，当时载有25名乘客，车速在限制范围以内。昨日下午1时许，旅游巴驶至深圳湾公路大桥时撞栏，导致8男9女乘客（25至64岁）轻伤送院。

警方昨日初步调查时，以涉嫌危险驾驶引致他人身体受严重伤害，拘捕该名63岁姓李男司机。目前，涉案司机已被控一项相关罪名，案件将于2月18日于西九龙裁判法院提堂。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk 

