小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治

突发
更新时间：17:19 2026-02-16 HKT
发布时间：17:19 2026-02-16 HKT

小西湾邨三期停车场内，今日（2月16日）年廿九下午3时许，有一对男女被发现于私家车内烧炭轻生。救护员接报赶至时，将他们送院抢救，可惜皆抢救无效不治。

现场所见，多名警员在停车场顶层一部黑色私家车调查，并检获一包炭和一个有烧焦痕迹的铁碗。目前事发原因仍在调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk

