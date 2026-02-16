小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治

小西湾邨三期停车场内，今日（2月16日）年廿九下午3时许，有一对男女被发现于私家车内烧炭轻生。救护员接报赶至时，将他们送院抢救，可惜皆抢救无效不治。

现场所见，多名警员在停车场顶层一部黑色私家车调查，并检获一包炭和一个有烧焦痕迹的铁碗。目前事发原因仍在调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk