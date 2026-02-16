Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳湾口岸出境客络绎不绝过关畅顺 市民：内地过年气氛浓厚　

突发
更新时间：12:03 2026-02-16 HKT
发布时间：12:03 2026-02-16 HKT

农历新年长假期展开，有人留港消费，亦有不少港人选择北上吃喝玩乐或回乡探亲，入境处早前预料2月14日至2月23日间，将有约1,138万人次进出香港，陆路出境高峰为前日（14日），今日农历年廿九，《星岛头条网》记者早上到深圳湾口岸视察人潮，发现出境市民颇多， 人流不绝前往管制站，但人流畅顺不用排队，相反，入境旅客较稀疏，有旅客表示入境过关甚为畅顺及快捷。

港人陈先生表示，今日去深圳与老朋友会面相聚，预计明天年初一便回港过年。「有朋友好耐冇见面，打算同佢饮茶倾偈。」他说现时香港消费有特价，人民币兑换港币到88元，「大陆唔系平好多。」

刘先生与家人到大鹏深圳度假村游玩，预计去三日，「因为有三、四个家庭相聚，香港地方较细，想地方大啲，国内又有大型商场，又可以放吓烟花，细路仔开心啲。」

而黄同学则返福建与家人过年，本身在香港读中学的他，趁春节假期回乡探家心，待开学前一、两日才回港。

而梁先生则早两日到内地游玩及探朋友，今日回港赶及过年，他在内地买来一束剑兰花，大赞「好抵」。他形容内地过年气氛浓厚，「布置又多」。他说今早过关回港并不多人，「好畅顺」。

入境处早前预测，2月14日至2月23日间，约有1,138万人次经各口岸进出香港。陆路出境高峰为2月14日，入境高峰则为2月22日。

