机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕

香港国际机场发生旅客捣乱事件。今日（16日）清晨近6时，一名外籍男子在香港国际机场离境大堂「J」出入口对开，大肆破坏。期间他推倒多台智能登记柜台，又拿起告示牌柱，最少两次击向被推倒在地上的柜台。现场所见，事发时附近的职员和旅客都不敢靠近，惟事发经过被拍下，相关片段在网上流传。

警方于今晨5时56分接获报案，指香港国际机场有一名外籍男子毁坏物品。人员到场经初步调查，以涉嫌「刑事毁坏」及「管有第一部毒药」，拘捕该名外籍男子，正调查其犯案动机。

消息称，被捕男子35岁，是英国籍旅客。他于去年11月来港，可逗留大约半年，原本在案发前他打算到机场买机票离开香港。今晨5时50分，事主推着行李手推车连同自己的行李，到达案发位置的旅客登记「J」段，期间有人突然情绪激动，先后用行李手推车撞跌案发位置的铁栏，并用手推倒10部智能登机柜台，亦破坏左柜枱的一块玻璃，然后离开现场。航空公司职员及机管局职员见状报案。

警方接报后赶到进行兜截，于机场L8层巴士站落客区寻获涉案男子，其后亦在涉案男子的背囊里，检获怀疑是「伟哥」的第一部毒药。案件交由机场警区刑事调查队第一队负责调查。