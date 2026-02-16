Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕

突发
更新时间：11:13 2026-02-16 HKT
发布时间：08:53 2026-02-16 HKT

香港国际机场发生旅客捣乱事件。今日（16日）清晨近6时，一名外籍男子在香港国际机场离境大堂「J」出入口对开，大肆破坏。期间他推倒多台智能登记柜台，又拿起告示牌柱，最少两次击向被推倒在地上的柜台。现场所见，事发时附近的职员和旅客都不敢靠近，惟事发经过被拍下，相关片段在网上流传。

警方于今晨5时56分接获报案，指香港国际机场有一名外籍男子毁坏物品。人员到场经初步调查，以涉嫌「刑事毁坏」及「管有第一部毒药」，拘捕该名外籍男子，正调查其犯案动机。

消息称，被捕男子35岁，是英国籍旅客。他于去年11月来港，可逗留大约半年，原本在案发前他打算到机场买机票离开香港。今晨5时50分，事主推着行李手推车连同自己的行李，到达案发位置的旅客登记「J」段，期间有人突然情绪激动，先后用行李手推车撞跌案发位置的铁栏，并用手推倒10部智能登机柜台，亦破坏左柜枱的一块玻璃，然后离开现场。航空公司职员及机管局职员见状报案。

警方接报后赶到进行兜截，于机场L8层巴士站落客区寻获涉案男子，其后亦在涉案男子的背囊里，检获怀疑是「伟哥」的第一部毒药。案件交由机场警区刑事调查队第一队负责调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
13小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
23小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
13小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
12分钟前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
13小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
16小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
2小时前