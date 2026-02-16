Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惊吓画面｜荃湾金毛男当街持刀指骂垃圾车司机　路人惶恐走避

突发
更新时间：01:57 2026-02-16 HKT
发布时间：01:57 2026-02-16 HKT

警方于周六（14日）下午接获垃圾车职员报案，指一名男子在荃湾街头破坏垃圾车。据了解，该名52岁姓梁男子疑因不满清洁工作，先在川龙街拿取3条长约90厘米的铝条及一支长约50厘米的木棍，向一辆正在作业的垃圾车猛力扑打。其后，他更闯入附近一间冻肉舖，掠走一把长约30厘米的西瓜刀及一把长约24厘米的剪刀，再次折返现场，继续破坏垃圾车。

事隔一日，案发过程曝光。根据网上流传事发片段，涉事垃圾车当时驶离垃圾站后打死火灯，停在路中。一名身穿黑衣黑裤、染金发男子手持西瓜刀从冻肉舖步出，情绪激动，持刀指向垃圾车司机并高声指骂。司机见状立即关上车窗，期间曾向对方作出手势示意。

相关新闻：荃湾躁汉擸刀棍毁坏垃圾车 警赶至搜索拘人

其后，梁男持刀转身走上行人路，现场多名围观市民被吓至急忙走避，场面一度混乱，幸事件中无人受伤。梁男最后走入附近一条巷内，影片至此结束。

事件发生于接近下午2时，警方其后在联仁街找到梁男，并以涉嫌「藏有攻击性武器」及「刑事毁坏」将其拘捕。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
15小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
6小时前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
6小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
5小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
7小时前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
12小时前
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜50大深圳一日游推介！Minisoland开幕！最新商场/超市/饮茶/亲子玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
17小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
8小时前