葵涌邨夏葵楼全幢停电约800户受影响 大批住户摸黑落楼逃生 凌晨恢复电力

葵涌邨夏葵楼今日（15日）晚上突然停电，逾700户受影响。有网民表示，晚上9时半左右，夏葵楼地下大堂旁边的机房突然传来一声巨响，之后冒出白烟，全幢楼随即停电。据了解，有人一度被困升降机内，亦有长者指呼吸机电量过低，需要警方协助。

疑喉管渗水致电机房跳掣

现场所见，整幢夏葵楼除后楼梯及大堂外，所有单位乌灯黑火，逾百名居民自行疏散至对开空地，消防接报到场协助疏散，房屋署的人员亦在场检查机房。至晚上10时半左右，多名居民陆续返回自己寓所。

据了解，夏葵楼机房疑因天花漏水，导致全幢大厦「断电」，工人现时用帆布遮挡，并进行抢修。

中电表示，今日晚上约9时13分，葵涌邨夏葵楼怀疑因客户设备故障，影响该座约760名客户的电力供应。中电随即派员到场检查，确认中电供电设备及供电正常。大厦电工正进行抢修，中电社区支援队亦到场提供适切支援及协助。《星岛头条》正就事件向房屋署查询。

房屋署：正跟进紧急维修工程

房屋署表示，非常关心葵涌邨夏葵楼晚上约9时15分发生的停电事件。事件中，约800个单位受影响，初步相信是因喉管渗水令大厦电机房出现短路所致。

保安员发现停电后，已立即安排电器及升降机工程人员到场进行紧急维修。

房屋署人员亦即时到场，关心居民的情况。后备发电机亦已启动，大厦地下大堂及梯间照明现时正常，楼层大堂亦已恢复部分照明，各楼层均有一部升降机提供服务。

房屋署已接触大厦内数户有特别需要的居民，知悉他们的情况暂时安全。当中包括一名须使用呼吸机的居民已由家人陪同下到其亲人位于邻座大厦的单位。

同时，房屋署已将事件通知当区区议员及关爱队，他们已到场为居民提供协助。房屋署正继续积极跟进有关紧急维修工程，以期尽快在今早六时前恢复大厦的电力供应。

致大约周一凌晨2时，房屋署表示，经署方工程人员及承办商努力抢修后，夏葵楼电力供应已于凌晨约1时30分回复正常。