领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理

更新时间：20:17 2026-02-15 HKT
发布时间：20:17 2026-02-15 HKT

管理多个屋邨及街市停车场的领展，日前张贴通告，指特定泊车时段进场，将会全单收取额外10元，包括2月13至15日及20日的上午9时至晚上9时59分，以及2月16至19日凌晨零时至晚上11时59分，正值农历新年前后。

虽然全单额外加收10元数目不算多，但不少司机均指不合理，何文田停车场的司机游先生说：「虽然十蚊数目系好少，但唔应该」，他指，这些旧屋邨多人回来拜年，一定多人泊车，领展竟然趁机加价，觉得不公道。

司机黄先生表示，停车场入口处竖了个牌，驶进停车场才知要额外加收10元：「新年期间加价，觉得唔合理。」

翻查资料，领展已非首次就特别时段加收泊车附加费，去年8月，红磡邨停车场 、海富苑停车场及三圣邨停车场，在特别时段全单加收10元附加费。

领展发言人回复《星岛头条》查询时表示，为纾缓农历新年期间停车场时租车位供应紧张的情况，并更有效管理车辆流量，领展于新春期间在旗下部分停车场实施额外收费。额外收费措施自去年3月底起于个别繁忙时段实施，领展会持续检视相关措施的执行情况及实际需要，并适时作出评估。

 

