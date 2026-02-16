辅警系列｜正职守护动物 辅警处理案件有裨益：从中学习调查技巧 有助处理虐畜案

辅警队人员来自各行各业，当中一员是任职爱护动物协会检核部督察的曾嘉伦，他于4年前加入辅警队，矢志通过警务工作贡献社会。曾嘉伦接受《星岛》专访时表示，加入辅警队不但能帮助市民，相关警务经验对正职工作亦有裨益，「从中学习调查技巧，有助处理涉及虐待动物相关案件。」

记者 麦键泷

柴湾分区军装巡逻小队辅警曾嘉伦表示，加入辅警队的契机源于新冠疫情肆虐期间，当时社会大部分活动停摆，因而开始思考如何增值自己，并寻找一份可以帮助他人、又与正职相辅相成的兼职，「爱护动物协会的工作经常要与警方合作，因此认为辅警队相当适合。」

同时任职爱护动物协会督察及辅警警员的曾嘉伦，运用专业知识致力守护市民及动物的安全，双重身份相得益彰。

作为爱协检核部督察，除了负责动物救援行动，曾嘉伦亦会协助执法部门调查虐待动物案件，因此与警方经常保持密切合作，例如对有关案件提供专业建议、讨论证物安排，以促进案件调查及检控流程。去年大埔宏福苑大火，不少动物被困灾场内，曾嘉伦也有到场协助拯救工作。另外，他亦会以爱协职员身份到警察学院，就残酷对待动物案件向学警及见习督察分享工作经验。最终他于2022年加入辅警队，完成训练后派驻柴湾分区服务至今。

曾嘉伦形容，正职与辅警工作有不少相似之处，例如两者均需要与不同持份者合作，以及到各种复杂的环境工作，应对各类型挑战。两者的差别在于接触对象有异，「处理动物案件比较『简单直接』，著重拯救，确保牠们的安全，面对市民求助，则需要有更强的沟通技巧和同理心。」他坦言，工作中不时遇上不幸事件，若牵涉动物伤亡，纵使感到悲痛仍可以克制负面情绪，但当对象涉及到一个人，那份沉重的感觉则截然不同。

曾嘉伦以爱协职员身份到警察学院，就残酷对待动物案件向学警及见习督察分享自身经验。

保障市民安全固然是警察职责，动物同样是他们守护的对象，从事警务工作经常遇到动物被车撞倒或虐待动物案件，曾嘉伦总会向同事提供专业意见并协助处理事件，当爱护动物协会与警方合作时，双重身份更是相得益彰。与此同时，辅警工作亦对其正职有所裨益，例如能令他更有效地进行调查和搜证工作，以及了解更多举证工作的要点。

曾嘉伦穿上辅警制服执勤期间，亦不时遇上需要拯救动物的案件，例如曾经接获报案人求助，指其饲养的一只家猫爬出20楼窗外危险位置，无法自行返回，当时他以辅警身份到场支援，眼见报案人情绪激动，他随即向其解释救援人员的工作，并安抚其情绪，同时利用以往拯救被困动物的经验作出协助，最终爱协人员及消防员成功将猫只救回屋内。他有感而发：「以往是我在前线拯救动物，警察在旁协助，今次对调角色，由我负责安抚事主。」

曾嘉伦指出，在关键时刻稳定事主情绪，有助避免动物受情绪波动影响而造成意外，「同一场景，不同身份，但同样是为了拯救生命。」

曾嘉伦于2022年加入辅警队，希望通过参与警务工作贡献社会。

香港辅助警察队（辅警队）全年招募，欢迎合乎资格的市民投考，不论全职或兼职、自雇或无固定职业人士，亦包括本地大学或大专院校学生。申请人成功通过甄选面试及相关考核后，会接受基础受薪训练，结业后便可成为辅警警员。即扫二维码，了解更多入职要求。