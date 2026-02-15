Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

维园年宵内地男疑「打荷包」断正 被逮获对质爆金句：说普通话

突发
更新时间：12:59 2026-02-15 HKT
发布时间：12:59 2026-02-15 HKT

维园年宵市场有扒手「揾食」。事发于昨日（14日）晚上9时许，网上流传片段，显示一名平头装男子怀疑在维园年宵市场「打荷包」，但他「断正」被当场抓获，并遭多人包围。现场有人叫喊：「报警啊，报警呀！」又提醒市民：「大家小心银包，有人偷嘢呀！」、「小心银包手机，有人偷嘢呀！」

平头男被捉着衣领不断挣扎，声称：「无呀」，否认自己扒窃。惟黑西装男子逮着他并质问：「我问你嘢你走咗去吖嘛，我系咪问你嘢走咗先？」未料平头男突然爆出「金句」，要求西装男：「说普通话！」西装男登时大骂：「讲XX母呀！呢度香港呀！你同差佬讲普通话啦！」最后平头男被带到年宵一旁，等待警员到场处理。

网民纷纷留言大赞：「今次香港人好团结，好嘢」、「做得好」。也有网民揶揄平头男子「表情都青咗喇」、「嚟香港偷嘢？你以为系大陆呀？」

案发于昨晚9时54分，警方接获报案，指维园年宵市场一名26岁女子被偷银包。人员到场经调查列作扒窃，带走一名41岁姓张内地男子调查，案件交东区刑事调查队第5队跟进。

